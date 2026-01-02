Roma, Gasperini glissa su Raspadori: "Dovete chiedere in Spagna..."
Il derby di mercato tra Lazio e Roma per arrivare a Jack Raspadori potrebbe infiammare il mercato di gennaio. Dopo aver chiuso per la cessione di Castellanos al West Ham, il club biancoceleste potrebbe, infatti, inserirsi nella corsa con i cugini giallorossi per provare a portare l'ex attaccante del Napoli nella Capitale.
La Roma ha già un accordo di massima con l'Atletico Madrid per una cifra intorno ai 22 milioni, ma manca ancora l'ok del giocatore, motivo per cui la Lazio potrebbe provare a pareggiare o superare l'offerta presentata ai Colchoneros, per provare a consegnare a Sarri un nuovo centravanti.
Intervenuto in conferenza stampa prima del match contro l'Atalanta, il tecnico giallorosso Gian Piero Gasperini non si è sbilanciato sullo stato della trattativa, aggirando le domande dei giornalisti con un semplice: "Dovete chiedere in Spagna...".