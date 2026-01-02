Calciomercato Lazio | Raspadori, Rayan o chi al posto del Taty? Gli scenari

Dopo la cessione di Castellanos, la società biancoceleste è alla ricerca del sostituto dell'argentino con l'azzurro in corsa, ma...

CALCIOMERCATO LAZIO - Giacomo Raspadori resta un obiettivo della Lazio. Una strada in salita con la Roma che è in vantaggio, ma i biancocelesti provano a recuperare terreno. Il placet di Sarri e la possibilità di farlo giocare da prima punta sono due pesi che potrebbero far pendere la bilancia verso le aquile. Non va sottovalutata poi l'ipotesi di un acquisto a titolo immediato a titolo definitivo che potrebbe cambiare tutte le carte in tavola anche perché l'accordo dei Colchoneros con la squadra di Gasperini è sulla base di un prestito con diritto di riscatto (anche se molti media vicini alla Roma parlano di un obbligo di riscatto mascherato da diritto).

Raspadori ha preso qualche giorno per pensarci, orientativamente tra le 24 e le 48 ore, per dare una risposta. Roma e Lazio restano in attesa, così come l'Atletico Madrid che ha dato libera scelta al giocatore e a Simeone (l'allenatore deve dare l'ok al trasferimento). La società biancoceleste crede di poter arrivare all'ex Napoli, ma si guarda tuttavia intorno. Qualora Raspadori scegliesse la Roma o di rimanere a Madrid, la Lazio andrebbe su altri profili. Un nome da seguire con attenzione è quello di Rayan del Vasco da Gama. Il classe 2006 è un giovane considerato un vero talento in Brasile e che è nei radar dei capitolini da tempo. Il giocatore è monitorato da mesi, ma il club brasiliano spara alto per lui. Qualora dovesse arrivare un'apertura, però, la Lazio sarebbe pronta ad approfittarne. Piace Panichelli dello Strasburgo. Il giocatore sta facendo bene in Francia, ma l'operazione è in salita. Il club transalpino chiede più di venti milioni e sta già cedendo un altro attaccante, difficilmente a gennaio smantellerà la squadra.

Nell'elenco ci sono anche altri nomi. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, nella lista ci sono profili giovani, da far crescere e che possano alternarsi a Noslin e Dia che diventerebbero le prime scelte per il reparto avanzato. Giovani interessanti da affidare a Sarri e che potrebbero crescere con calma sotto la guida del tecnico che in questo è un maestro. C'è poi il nome di Lorenzo Insigne che è in attesa della Lazio e che conosce benissimo Sarri. L'ex capitano del Napoli può giocare in tutti e tre i ruoli dell'attacco, un po' come Pedro, e potrebbe essere un'opzione in più. Qualora Lotito e Fabiani decidessero di tesserare Insigne, anche lui potrebbe agire da falso nove per alternarsi con Dia e Noslin. In questo caso, chiaramente, i soldi incassati dalla cessione di Castellanos sarebbe reivestiti per rinforzare il centrocampo. Loftus Cheek e Samardzic sono due nomi che piacciono e vengono seguiti insieme ad altri calciatori che potrebbero fare al caso di mister Sarri. L'investimento importante, qualora non dovesse arrivare Raspadori, sarebbe quindi fatto a centrocampo per aggiungere un titolare alla squadra. Ore di attesa e trattative nelle stanze di Formello per costruire la Lazio che verrà.

