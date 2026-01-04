Serie A, non solo la Lazio: ecco le altre tre sfide in programma
Prosegue la diciottesima giornata di Serie A dopo l'anticipo di venerdì (Cagliari-Milan) e le cinque partite giocate nella giornata di ieri, con Atalanta-Roma a chiudere il programma del sabato. Oggi scenderà in campo la Lazio alle 12.30 per affrontare il Napoli di Conte all'Olimpico, ma non solo: altre tre gare si giocheranno tra il pomeriggio e la sera di oggi.
Alle 15.00 arriverà il fischio d'inizio di Fiorentina-Cremonese, con la Viola che vorrà tornare a un risultato positivo dopo aver rotto il tabù delle mancate vittorie nel penultimo turno contro l'Udinese (nell'ultimo è arrivata un'altra sconfitta col Parma). Alle 18, spazio a Verona-Torino, mentre alle 20.45 un altro appuntamento interessante: l'Inter ospita a San Siro il Bologna di Italiano, che in campionato non vince dalla sfida contro l'Udinese del 22 novembre.
Nessuna sfida in programma di lunedì, il turno di Serie A si concluderà oggi, visto che ce ne sarà un altro in programma durante la settimana.