Atalanta - Roma, scintille in panchina tra Gasperini e Palladino: volano insulti
03.01.2026 22:45 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Nervi tesissimi alla New Balance Arena nella sfida tra Atalanta e Roma.
Nel finale di gara, in particolare, gli animi si sono accesi sulle due panchine. Dopo un contatto di gioco entrambi gli allenatori hanno protestato e Gasperini si è rivolto a Palladino definendolo “buffone”, parola che ovviamente il tecnico della Dea non ha gradito.
Successivamente l’intervento dell’arbitro Fabbri ha calmato gli animi.
