Calciomercato Lazio | Tavares, spunta la pista turca: i dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO - Nuno Tavares è uno dei biancocelesti presenti nella lista dei partenti. Il portoghese non rientra nei piani di Sarri che in quel ruolo vuole giocatori diversi e pronti. La società è alla ricerca di un terzino e in tal senso, decisiva sarà la sua cessione.
L’ex Arsenal è stato accostato all’Al Ittihad, squadra allenata da Conceicao, ma anche all’Atletico Madrid come possibile pedina di scambio per Raspadori. Nelle ultime ore sarebbe spuntata anche una pista turca. Come riporta Ertan Süzgün su “X”, il giocatore sarebbe finito nel mirino del Besiktas. Per il momento non c'è nient'altro di concreto, bisognerà attendere per capire se e come evolverà la situazione.
