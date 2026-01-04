Roma, Gasperini chiede aiuto: "Ho bisogno di migliorare questa squadra"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Quarta sconfitta nelle ultime sei partite di campionato per la Roma, che non sta vivendo un periodo facilissimo ed è stata agganciata al quarto posto dalla Juventus. Al termine della sfida persa per 1-0 con l’Atalanta, ha parlato così ai microfoni del canale ufficiale del club giallorosso il tecnico Gian Piero Gasperini:

“È una serata amara. Abbiamo avuto un’opportunità di andare in vantaggio abbastanza clamorosa, poi abbiamo subito un gol su cui c’è molto da dire: rivedendo le immagini è inspiegabile che il VAR lo abbia assegnato. Poi resta il fatto che abbiamo perso contro una squadra molto forte, e di questo dobbiamo esserne consapevoli. Abbiamo fatto una buona gara e adesso guardiamo avanti, continuando a lavorare e a crescere”.

“Ma non si tratta solo di energie mentali, avrei bisogno anche di migliorare la nostra squadra, che regge su dei giocatori che stanno dando il 150%”, ha concluso il tecnico.

