Calciomercato Lazio | Castellanos - West Ham, attesa per i documenti: le ultime

Il giocatore è pronto a diventare ufficialmente un nuovo calciatore del West Ham, ma manca ancora un ultimo dettaglio prima dell'ufficialità...

CALCIOMERCATO LAZIO - Valentin Castellanos è a Londra ed è pronto a diventare un nuovo calciatore del West Ham. L'attaccante argentino ha raggiunto un accordo con i londinesi e sta sostenendo tutti i test atletici e fisici in Inghilterra. Cresce l'attesa per l'ufficialità dell'operazione, ma a Formello mancano ancora gli ultimi documenti firmati da parte dei britannici per ufficializzare il colpo in uscita. Un ritardo dovuto al match che il West Ham ha disputato e perso contro il Wolverhampton, fanalino di coda del campionato.

Gli Hammers hanno annunciato la cessione di Fullkrug e l'arrivo di Pablo Felipe. Operazioni avviate precedentemente a quella dell'argentino che ha avuto uno sprint il primo gennaio. Il West Ham si è poi concentrato sulle due partite in pochi giorni che vedrà mercoledì gli uomini di Espirito Santo contro il Notthingham Forrest.

Nessuna preccupazione per ora nonostante il pesante 3-0 subito dagli Hammers, ma attesa per gli ultimi documenti che si spera possano arrivare tra oggi e domani per rendere ufficiale l'operazione. Il calciatore ha salutato tutti ed è a Londra in attesa di formalizzare il suo trasferimento in Premier League.