Atalanta, Palladino incredulo: "Non capisco perché annullare il gol di Scamacca"

© foto di www.imagephotoagency.it

In conferenza stampa è intervenuto il tecnico dell'Atalanta Raffaele Palladino dopo aver battuto la Roma grazie al gol di Scalvini. L'allenatore nerazzurro si è soffermato in particolare sulla rete annullata a Scamacca per fuorigioco nel primo tempo.

Di seguito le sue parole: "Ho visto una squadra compatta. E' stata una vittoria meritata e soprattutto della svolta. Dobbiamo continuare così e sono convinto che la squadra sia pronta a tutto".

"Nonostante l'errore abbiamo tenuto bene la palla e fatto un grande pressing. Abbiamo avuto tantissime occasioni e non capisco perché annullare il goal di Scamacca. C'è stato un calo fisico, ma mi è piaciuto l'atteggiamento della squadra".