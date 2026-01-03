Lazio, Nesta racconta: "Volevo andare all'Inter. Poi Juve e Milan..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nell'intervista rilasciata a Dazn, nel programma Legends Roads di Pierluigi Pardo, Alessandro Nesta ha raccontato del momento in cui è stato costretto a lasciare la Lazio. Tra le squadre interessate avrebbe scelto l'Inter e non la Juventus, ma alla fine è andato al Milan. Di seguito le sue parole.

“Il derby perso contro la Roma? Mi ha segnato, mi prendo tutta la responsabilità. Il giorno prima della partita mi avevano chiamato in sede dicendomi che dovevo andare via, c’era la Juventus ma non ci volevo andare. Poi la partita è un’altra cosa e l’ho sbagliata io. Volevo andare all’Inter, che aveva perso tanto e per me era lei la prossima squadra che avrebbe vinto".

"Invece poi sono andato al Milan e mi è andata bene. Quel derby mi ha segnato e mi ha fatto crescere, l’ho presa come sfida con me stesso, ero crollato emotivamente e non ho saputo gestirla. Ho imparato da quella situazione, in futuro mi ha aiutato".