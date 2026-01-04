Lazio, Mimun: "Loro più forti, ma Sarri è la nostra speranza"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Nel giorno di Lazio-Napoli, Clemente Mimun ha parlato dell'impegno di questo pomeriggio all'Olimpico. Il giornalista, riporta Il Messaggero, ha messo l'accento sulla superiorità della squadra azzurra rispetto a quella biancoceleste. "A noi della Lazio Conte fa sorridere quando si lamenta perché sostiene di aver bisogno di qualche rinforzo".

"La verità è che, invece, guida uno squadrone che si fregia del tricolore e che ha ottime chance di ripetersi", le parole del direttore del TG5. Nelle ultime cinque giornate, il Napoli ha messo a referto 12 punti, mentre la Lazio, "complici arbitraggi assolutamente censurabili", appena sei. "Tra noi e i partenopei, la differenza è di dieci punti e anche il gap tecnico è piuttosto evidente", prosegue.

Difficile, ad oggi, essere ottimisti sulla sfida di oggi contro il Napoli. Tuttavia, rimane una speranza, continua Mimun. "Sarri mostra grande fantasia nelle occasioni più complicate. L'importante è che la squadra sia concentratissima per cento minuti e non si mostri rinunciataria", l'augurio del giornalista, che poi ammette di potersi accontentare di un solo punto "contro i campioni". "Se poi fossero tre... Forza ragazzi", conclude Mimun.