Coppa d'Africa, Dia va ai quarti: ecco quando può tornare a Roma

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Il Senegal di Boulaye Dia ha staccato il pass per i quarti di finale. L'attaccante della Lazio si è tolgo la soddisfazione dell'esordio in quest'edizione di Coppa d'Africa e ha di fatto rinviato a data da destinare il suo ritorno a Roma. Prima del match l'aveva spiegato: l'importante era il risultato del gruppo, andare avanti uniti verso l'obiettivo. Tuttavia, non aveva comunque nascosto quanto gli sarebbe piaciuto rendersi utile in campo, come ancora non era accaduto (nelle altre gare del girone era rimasto sempre in panchina).

"Siamo qui per la squadra e per il gruppo. Non importa chi scende in campo, ci sosteniamo a vicenda. Se l'allenatore mi darà l'opportunità di giocare, darò tutto per fare del mio meglio". Il ct Pape Thiaw lo ha accontentato, mandandolo in campo al posto di Jackson 8 minuti dopo l'inizio del secondo tempo del match con il Sudan.

Il suo Senegal va avanti. Di conseguenza, spiega Corriere dello Sport, Dia resterà in Marocco almeno fino al 9 gennaio, quando giocherà i quarti di finale. Per quanto riguarda Dele-Bashiru, invece, domani la sua Nigeria se la vedrà negli ottavi con il Mozambico.