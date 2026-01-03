Calciomercato Lazio | Pablo Felipe per l'attacco? No, è già del West Ham
La Lazio è a caccia di un sostituto di Castellanos per l'attacco. Dopo la cessione al West Ham del Taty, la società biancoceleste sta lavorando per trovare un nuovo centravanti. L'obiettivo principale, che piace molto a Sarri, è Raspadori dell'Atletico Madrid.
Difficile, però, riuscire a battere la concorrenza della Roma, già molto avanti nella trattativa. Per questo a Formello si stanno sondando anche profili più giovani, come quelli di Stassin, Madjo, Ribeiro o ancora di Panichelli dello Strasburgo.
Come riportato da Il Messaggero, nella lista della Lazio c'era anche Pablo Felipe del Gil Vicente, che però nelle ultime ore ha firmato proprio per il West Ham come Castellanos. In serata, infatti, è arrivato l'annuncio ufficiale: il club inglese ha pagato il classe 2004 circa venti milioni di euro.