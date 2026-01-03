Lazio, aumentano i biglietti venduti per la Fiorentina: il dato aggiornato
RASSEGNA STAMPA - Cresce l’attesa all’Olimpico per il lunch match di domani contro il Napoli. Continua infatti ad aumentare il numero dei biglietti venduti per la sfida con i campioni d’Italia, primo dei due impegni casalinghi della Lazio nell’arco di quattro giorni, in vista anche della successiva gara contro la Fiorentina.
Per la sfida con la Fiorentina, in programma mercoledì 7 alle 20.45, al momento sono stati venduti circa 3.000 biglietti. Come scrive il Corriere dello Sport, totale degli spettatori garantiti si aggira quindi intorno alle 33.000 presenze, un dato destinato a salire, anche perché il match rappresenterà l’“aperitivo” delle celebrazioni per i 126 anni della Lazio, in calendario il 9 gennaio.
Per l’occasione sono previste numerose iniziative, sia ufficiali – che verranno annunciate nei prossimi giorni – sia organizzate direttamente dai tifosi.