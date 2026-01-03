Ex Lazio, Matuzalem poteva finire alla Roma. Poi attacca Baronio: "Era invidioso..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

RASSEGNA STAMPA - L'ex centrocampista biancoceleste Francelino Matuzalem ha rilasciato un'intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport in cui è tornato su diverse tappe della sua carriera. Matuzalem ha indossato la maglia della Lazio dal 2008 al 2013, era un centrocampista di qualità ma anche noto per i suoi interventi duri.

Proprio per questo, è stato definito addirittura "macellaio". Matuzalem però rivela di non esser mai entrato per far male, neanche contro Ledesma in un Genoa - Lazio del 2013, anche se Baronio lo accusò di farlo apposta: "Fu un fallo brutto, ma non intenzionale. La verità è un'altra: nel 2009-10, con Ballardini, Baronio giocava solo perché Ledesma era fuori rosa insieme a Pandev. Io e Lichtsteiner andammo dal mister a dirgli che avrebbe dovuto far rientrare Cristian. Baronio sapeva bene che se fosse tornato non avrebbe giocato più, e infatti così è stato. Era invidioso. La gente mi insultò per colpa sua, ma dopo quel fallo presi l'aereo... con la Lazio".

L'altro soprannome, questa volta con accezione positiva, era "il professore". "Merito di Reja, che stravedeva per me", spiega Matuzalem, che poi aggiunge: "Me lo disse dopo l'assist a Klose nel derby, all'ultimo minuto di un Lazio-Roma assurdo. Che campione, Miro: dopo gli allenamenti infilava i palloni nella sacca da solo, a Formello. Quando prese il numero 11, che prima era mio, si scusò".

Poi su Lotito, i tifosi e quel gol brutto in Supercoppa: "Entrai alle 21 per firmare, uscii alle tre di notte. Si addormentava. Un grande. Quando mi mise fuori rosa fu colpa mia, ero rientrato tardi dalle vacanze. La Lazio è stata un pezzo di vita. E i tifosi mi ricordano ancora il gol decisivo in Supercoppa contro l'Inter, di naso, nel 2009. Il più brutto di tutti". Infine, il retroscena sul possibile passaggio alla Roma, quando ancora giocava però in Ucraina: "Ho sfiorato Milan e soprattutto Roma. Incontrai Spalletti in hotel al tempi dello Shakhtar. La ho avuto Tallenatore migliore Lucescu".