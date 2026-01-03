PRIMAVERA | Lazio - Fiorentina 2-2: pareggio amaro per Punzi
Un pareggio dal retrogusto amaro per la Lazio Primavera, che inaugura il proprio 2026 con un 2-2 casalingo contro la Fiorentina. Dopo aver concluso il primo tempo in vantaggio di due reti grazie alla doppietta di Sulejmani, la squadra di Punzi è calata nella ripresa subendo, la rimonta firmata dal gol su rigore di Braschi e dalla rete da fuori area di Mazzeo. Nel finale la Viola resta in dieci uomini per il doppio giallo estratto all'indirizzo di Montengero, ma il risultato resta sul 2-2. Si tratta del terzo pareggio consecutivo per i biancocelesti, che arrivano così a quota 20 punti stagionali dopo 18 gare.
Primavera 1 | 18ª giornata
Sabato 3 gennaio 2026, ore 15:00
Stadio Mirko Fersini, Formello (RM)
LAZIO (3-5-2): Pannozzo; Ciucci (62' Canali), Bordon, Bordoni; Ferrari, Farcomeni (68' Gelli), Munoz, Santagostino (68' Battisti), Calvani (75' Trifelli); Cuzzarella, Sulejmani (75' Montano). A disp.: Bosi, Marinaj, Iorio, Pernaselci, Cangemi, Sana Fernandes. All.: Punzi.
FIORENTINA (4-2-3-1): Leonardelli; Trapani (79' Sturli), Sadotti, Turnone, Balbo; Bonanno (46' Deli), Montenegro; Puzzoli (65' Kone), Mazzeo, Evangelista (46' Atzeni); Jallow (46' Braschi). A disp.: Fei, Maiorana, Angiolini, Batignani, Diallo, Conti. All.: Galloppa.
Arbitro: Colelli (sez. Ostia Lido)
Assistenti: Chiavaroli - Cattaneo
Marcatori: Sulejmani (5', 17', L), Braschi (rig., 54', F), Mazzeo (68', F).
Ammoniti: Farcomeni (L), Montengro (F), Canali L).
Espulsi: Montenegro (F).
Recupero: 3' pt, 5' st.
SECONDO TEMPO
90'+6' - Triplice fischio: Lazio Primavera - Fiorentina termina 2-2.
90'+4' - Mazzeo si divora il gol vittoria! Bordon cicca un cross pervenuto in area di rigore e permett all'attaccante viola di concludere a botta sicura: Mazzeo spara incredibilmente alto da pochi passi e grazia la Lazio.
90' - Concessi cinque minuti di recupero.
87' - Fiorentina in dieci uomini! Montenegro sgambetta da dietro Battisti e viene espulso dall'arbitro che estrae il secondo giallo.
79' - Ultimo cambio anche per Galloppa: Sturli entra al posto di Trapani.
75' - Ultimi due cambi per i biancocelesti: Trifelli e Montano prendono il posto di Calvani e Sulejmani.
72' - Fiorentina vicina al vantaggio! Mazzeo rientra sul sinistro e lascia partire un tiro a giro che termina fuori a un passo dall'incrocio dei pali.
68' - Doppia sostituzione per Punzi: fuori Santagostino e Farcomeni, dentro Battisti e Gelli.
68' - Pareggia la Fiorentina! Mazzeo riceve al limite dell'area e lascia partire una rasoiata di sinistro che si infila all'angolino. 2-2 al Fersini.
65' - Cambia ancora la Viola: Kone prende il posto di Evangelista.
64'- Canali sbraccia su un avversario a palla lontana: l'arbitro estrae il giallo.
62' - Primo cambio nella Lazio: Canali prende il posto di Ciucci.
57' - Braschi pericoloso! Il centravanti viola entra in area e calcia a giro, trovando la respinta di Pannozzo in angolo.
54' - La Fiorentina la riapre! Trasformazione impeccabile di Braschi che apre il piattone e batte Pannozzo dagli 11 metri.
53' - Rigore per la Fiorentina. Farcomeni stende Mazzeo in area di rigore: l'arbitro non ha dubbi e concede il penalty.
49' - Azione personale di Mazzeo che, dopo essere penetrato nell'area biancoceleste, conclude centrale permettendo a Pannozzodi bloccare in sicurezza.
48' - Bella cavalcata di Bordoni che si spinge fino al limite dell'area e prova una cocnlusione che termina molto alta.
46' - Triplice cambio nella Fiorentina: fuori Jallow, Bonanno, e Puzzoli, dentro Braschi, Deli e Atzeni.
46' - Inizia la ripresa
PRIMO TEMPO
45'+4' - Termina il primo tempo: 2-0 all'intervallo.
45' - Tre minuti di recupero.
45' - Intervento scomposto di Montenegro su Santagostino: l'arbitro estrae solo il giallo
36' - Puzzoli ancora pericoloso dal limite per la viola: la sua conclusione viene deviata in angolo.
30' - Farcomeni a un passo dal tris! Il centrocampista della Lazio libera il destro dal limite e calcia fuori sfiorando l'incrocio dei pali.
24' - Farcomeni interviene in ritardo su Evangelista: è lui il primo ammonito del match.
22' - Cross velenoso di Calvanisul secondo palo: Turnone anticpa Bordoni e salva la viola dal gol del ko.
20' - Lazio ancora pericolosa! Sugli svilluppi di un calcio di punizione, Cuzzarella crossa in area per Ferrari, che gira di testa di poco sopra la traversa.
17' - RADDOPPIA LA LAZIO! Cuzzarella penetra in area di rigore dalla sinistra e serve a centro area Sulejmani, che da pochi passi deve solo spingere in porta. Doppietta personale per l'albanese e 2-0 al Fersini.
15' - Puzzoli prova a rendersi pericoloso dal limite, ma la sua cocnlusione viene deviata in angolo da Bordon.
11' - La Fiorentina cerca la reazione riversandosi in avanti, regge la difesa biancoceleste.
5' - GOOOOOOL DELLA LAZIO! Ferrari serve un cross preciso alla destra per Sulejmani che, anticipando la difesa viola sul primo pallo, incorna di testa in tuffo e trafigge Leonardelli.
1' - Fischio d'inizio, si parte!
Buongiorno da Christian Gugliotta e benvenuti nella diretta scritta di Lazio Primavera - Fiorentina, gara valida per la diciottesima giornata di campionato. Dopo aver chiuso il 2025 con il pareggio contro il Parma, la squadra di Punzi vuole inaugurare nel migliore dei modi il nuovo anno, provando ad allungare a cinque la propria striscia di risultati utili consecutivi. Di fronte ci sono i viola di Galloppa, primi in classifica a pari punti con Roma e Inter e in piena lotta per il titolo. Appuntamento alle ore 15:00 per il fischio d'inizio.