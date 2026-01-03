Lazio, parla Pedro: "Mourinho? Non mi ha più parlato. Alla Roma..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'intervista pubblicata lo scorso 14 dicembre 2025 da FourFourTwo, Pedro è tornato a parlare del suo passaggio dalla Roma alla Lazio, soffermandosi su cos'è successo tra lui e Mourinho. Di seguito le sue parole.

"Mourinho alla Roma? È stato inspiegabile. Nonostante ci conoscessimo bene, non ho potuto parlare con lui - si è giustificato dicendo che si trattava di una decisione del club. Dopo il mio addio ci siamo incrociati in alcune partite, ma non abbiamo mai affrontato la questione. Forse un giorno avremo l'occasione di sederci e lui potrà spiegare davvero cos'è successo".

"Ho avuto contatti solo con il direttore sportivo. Anche il presidente si è rifiutato di parlarmi. È stata dura, perché ero stato messo fuori rosa e mi allenavo da solo. Ma sono stato fortunato a unirmi alla Lazio, dove mi hanno accolto a braccia aperte. All'inizio non è stata una decisione facile per via della rivalità che c'è in città, ma la Roma mi ha spinto verso quella direzione".

"Grazie a tutto questo però ho avuto l'opportunità di vivere cose meravigliose alla Lazio. Fin dal primo momento ho ricevuto tantissimo affetto dai tifosi, dalla dirigenza e dai compagni. Ho ripagato tutto questo con il duro lavoro in campo. Il mio grande sogno ora è vincere un titolo qui".