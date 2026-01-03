Calciomercato Lazio | Dal Brasile: "Il San Paolo riscatta Marcos Antonio"
La Lazio si prepara a salutare Marcos Antonio. Il centrocampista è pronto a firmare a titolo definitivo con il San Paolo, dov’è stato in prestito nelle ultime due stagioni. Il costo dell’affare sarà di 4,2 milioni di euro, la cifra pattuita quest'estate tra le parti come diritto di riscatto.
Come riportato dal portale ge.globo.com, il club brasiliano pagherà il calciatore in quattro rate divise in quattro anni: la prima sarà emessa ai biancocelesti nel mese di settembre per 1 milione e 50mila euro; le altre invece nel 2027, 2028 e 2029.
Dopo di che, Marcos Antonio sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore del San Paolo. La Lazio manterrà solamente il 20% sulla futura rivendita. Per il brasiliano, tra l'altro, nelle ultime settimane si era già fatto avanti il Flamengo.