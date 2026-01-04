Lazio, attacco in emergenza: Sarri si affida a Noslin contro il Napoli
RASSEGNA STAMPA - La cessione di Valentin Castellanos al West Ham sta per portare quasi 30 milioni nelle casse della Lazio, facendo sorridere il presidente Lotito e parzialmente anche mister Sarri, per il quale, però, la partenza dell'argentino potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio, quanto meno nell'immediato.
Come sottolinea il Corriere dello Sport, in attesa che i biancocelesti trovino un sostituto, infatti, Mau potrà contare solamente su Noslin come centravanti, dato che Boulaye Dia è ancora impegnato in Coppa D'Africa con il suo Senegal. Le uniche alternative all'olandese sono un Pedro in forma tutt'altro che smagliante da falso nueve o Cancellieri adattato, chiaramente delle mezze misure.
Il 2026, dunque, si apre già in salita per Sarri che, nel big match contro il Napoli, sarà in super emergenza in attacco e dovrà affidarsi al suo unico centravanti per sperare di iniziare il nuovo anno nel modo giusto.