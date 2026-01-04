Lazio - Napoli, l'Olimpico sarà una bolgia: il dato sui biglietti venduti
RASSEGNA STAMPA - Nuovo anno, stesse abitudini. Il 2026 della Lazio si aprirà con il big match contro il Napoli e i tifosi biancocelesti sono pronti, come sempre, a rispondere presente, gremendo le tribune di uno stadio Olimpico che promette spettacolo.
Come riporta il Corriere dello Sport, a ieri erano oltre 14.000 i biglietti venduti, contando anche quelli venduti per il settore ospiti, che sommati ai 29.918 tifosi biancocelesti abbonati, portano il totale di spettatori previsti a oltre 44.000, con la speranza di arrivare a toccare quota 45.000 presenze entro l'inizio del match.
Dopo l'esordio contro la Cremonese, nel pre partita si rivedrà il volo di Flaminia, che sarà seguito dalla maxi-coreografia programmata dal tifo organizzato biancoceleste. La Curva Nord, infatti, ha pronta una spettacolare scenografia in più fasi, per la cui riuscita servirà la collaborazione di tutto lo stadio.