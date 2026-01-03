Calciomercato Lazio | Torna di moda Fazzini: la situazione

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Il mercato dei ritorni di fiamma. Gran parte dei profili cercati e voluti da Sarri in passato sono tornati di moda anche quest'anno. Uno, in particolare, è stato vicinissimo a diventare un nuovo giocatore della Lazio lo scorso gennaio.

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, tra i vari nomi in lista per rinforzare il centrocampo biancoceleste c'è anche Jacopo Fazzini, giovane classe 2003 in forza alla Fiorentina ultima in classifica.

La candidatura di Fazzini - spiega il quotidiano - non è un'ipotesi da sottovalutare. La Lazio lo aveva cercato già lo scorso anno, sempre a gennaio, quando sulla panchina biancoceleste siedeva Marco Baroni. Oltre a lui, la società trattava Casadei e Belahyane, con quest'ultimo che ha avuto la meglio mentre ora potrebbe lasciare la Lazio durante questa sessione di calciomercato. Fazzini può essere un'occasione, la Lazio può tornare alla carica.

