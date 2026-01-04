Lazio - Napoli, le probabili formazioni: Sarri riflette sull'undici
La prima del nuovo anno. Dopo la rabbia di Udine, la Lazio torna all'Olimpico per l'inizio di 2026 e ospita il Napoli di Conte. Rispetto al pareggio (non senza polemiche) contro l'Udinese, Sarri ritrova Guendouzi e Basic: entrambi hanno scontato le rispettive squalifiche. Sono ancora out, invece, Dele-Bashiru e Dia, in Coppa d'Africa, così come Patric, infortunato in settimana. Convocato Rovella, tornato ad allenarsi in gruppo dopo l'operazione per la pubalgia. Nessun cambio in vista in difesa, con Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini verso la conferma di fronte a Provedel. A centrocampo si rivedranno, per l'appunto, Guendouzi e Basic, con Cataldi ancora in regia. Visto che Castellanos passerà al West Ham, al centro del tridente d'attacco giocherà nuovamente Noslin, insieme a Isaksen (più di Cancellieri) a destra e Zaccagni a sinistra. In panchina ci sarà il baby Serra.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Noslin, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Hysaj, Provstgaard, Tavares, Belahyane, Rovella, Vecino, Pedro, Cancellieri, Serra. All.: Sarri.
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Hojlund, Elmas. All.: Conte.