Lazio - Napoli, convocato un altro Primavera: ecco chi è
04.01.2026 11:05 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Si avvicina il fischio d'inizio di Lazio - Napoli. La notizia dell'ultim'ora è lo stop di Vecino, assente dai convocati per febbre. Al suo posto Sarri ha chiamato un giocatore della Primavera di Punzi.
Si tratta della mezzala Farcomeni, che si unirà in extremis alla formazione biancoceleste. Insieme a lui c'è anche un altro baby, ovvero il classe 2006 Serra.
Nell'elenco dei convocati è rientrato anche Rovella, assente da fine settembre per la pubalgia, e Hysaj, che era fuori lista.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.