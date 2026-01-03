Lazio, Nesta ricorda Eriksson: "Era una persona splendida"
03.01.2026 20:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Nell'intervista rilasciata a Dazn, nel programma Legends Roads di Pierluigi Pardo, Alessandro Nesta ha raccontato il suo passato alla Lazio parlando anche di Sven-Goran Eriksson, con cui ha vinto tanto in biancoceleste. Di seguito le sue parole.
"Eriksson? Due anni fa ero alla Reggiana, l'ho incontrato alla penultima giornata con la Sampdoria a Marassi, perché era il centenario".
"Mi ero promesso di non piangere, ma sono crollato appena l'ho visto. Era una persona splendida, gli volevi bene per forza".
