Lazio, Zaccagni: "Ecco cosa voglio nel 2026. Napoli? Sarri ci ha detto..."

Alla vigilia dell'impegno contro il Napoli, Mattia Zaccagni ha rilasciato qualche battuta nel consueto match program, pubblicato sui canali ufficiali biancoceleste. Ecco le parole del capitano sui desideri per il 2026, sulla sfida contro l'Udinese e su come arriva la squadra alla super sfida contro la squadra di Conte:

È iniziato il 2026: che anno dovrà essere per la Lazio?

"Sarebbe bello, per noi e per i tifosi, partire subito forte con una bella vittoria contro il Napoli. Abbiamo preparato bene la partita, sappiamo che non sarà facile ma siamo pronti e ce la metteremo tutta".

Che partita sarà contro la squadra di Conte?

"Affronteremo probabilmente la squadra più forte del campionato, il Napoli ha individualità importanti e gioca anche bene. La minaccia più grande? Nelle ultime settimane mi ha impressionato molto Neres".

Qual è il morale della Lazio dopo queste ultime settimane non facili?

"Siamo usciti dalla gara contro l'Udinese con rabbia e rammarico, però, come ci ha detto il mister in settimana, dobbiamo cercare di eliminare quegli ultimi 30 secondi e ripartire da quanto fatto di buono prima".

Hai chiuso il 2025 da capocannoniere della squadra, quali sono i tuoi obiettivi per il 2026?

"Voglio regalare più gioie possibili ai nostri tifosi, sia personalmente sia di squadra. Lavorerò duro per questo, anche in vista del Mondiale, al quale spero di andare con la Nazionale".