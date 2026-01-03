Coppa d'Africa, primi minuti per Dia: il Senegal passa ai quarti

Ecco Boulaye Dia. Primi minuti in questa Coppa d'Africa per il centravanti della Lazio, che è subentrato durante gli ottavi di finale del Senegal contro il Sudan. 

La sua squadra ha passato il turno vincendo per 3-1 grazie alla doppietta di Gueye e il gol di Mbaye. L'attaccante biancoceleste è subentrato intorno al 53' minuto prendendo il posto di Jackson. 

È la prima presenza nella competizione per Dia, che era rimasto in panchina nelle prime tre gare della sua nazionale. 

