Coppa d'Africa, primi minuti per Dia: il Senegal passa ai quarti
03.01.2026 21:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Ecco Boulaye Dia. Primi minuti in questa Coppa d'Africa per il centravanti della Lazio, che è subentrato durante gli ottavi di finale del Senegal contro il Sudan.
La sua squadra ha passato il turno vincendo per 3-1 grazie alla doppietta di Gueye e il gol di Mbaye. L'attaccante biancoceleste è subentrato intorno al 53' minuto prendendo il posto di Jackson.
È la prima presenza nella competizione per Dia, che era rimasto in panchina nelle prime tre gare della sua nazionale.
