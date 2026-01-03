Raspadori, è derby Lazio-Roma (anche) sui social: cosa sta accadendo

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Giacomo Raspadori continua a ricevere le attenzioni della Roma e della Lazio. L'attaccante ex Napoli, nella sessione di calciomercato di gennaio, potrebbe finire nella parte biancoceleste o in quella giallorossa della Capitale. E mentre la Lazio, ora che ha possibilità di lavorare liberamente sul mercato, considera il classe '00 l'innesto ideale in un attacco ormai privo di Castellanos, la Roma spera di risolvere i problemi del reparto offensivo con l'attaccante dell'Atletico Madrid.

In attesa di ulteriori aggiornamenti sulla pista più "calda" della Serie A, anche sui social è scattato un vero e proprio derby. Tra i commenti nel profilo Instagram di Raspadori, ce ne sono tantissimi scritti dai tifosi della Roma, altrettanti quelli biancocelesti. Chi consiglia di sposare la casa giallorossa, chi invece vorrebbe "guidarlo" verso la "parte giusta di Roma". Insomma, il futuro di Raspadori è ancora un rebus - sul giocatore si sarebbero aggiunte anche Atalanta e Napoli -, quel che è certo è che il suo arrivo farebbe felici i tifosi... di entrambe le squadre della Capitale.