Calciomercato Lazio | Raspadori, ci provano anche Napoli e Atalanta: le ultime

CALCIOMERCATO LAZIO - Raspadori può tornare in Italia, e non solo nella Capitale. Il derby di mercato si è allargato, non è più solo tra Lazio e Roma. Ora, come riportato da Il Messaggero, in corsa ci sarebbero anche Atalanta e Napoli (oltre al Galatasaray, che ha chiesto informazioni).

I nerazzurri sono a caccia di un altro profilo per l'attacco, anche viste le possibilite uscite di Maldini e Samardzic (accostati alla Lazio); gli azzurri, invece, potrebbero farlo tornare in prestito se dovesse uscire Lucca (proposto a Sarri e respinto).

Come vi abbiamo raccontato, Raspadori ha preso tempo: vuole valutare tutte le offerte e parlarne con Simeone. L'Atletico Madrid ha già l'accordo con i giallorossi, aspettano solo la scelta finale del giocatore che è stato informato dell'intesa. La Lazio però non molla e sarebbe pronta anche ad acquistarlo a titolo definitivo.