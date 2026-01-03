Nesta racconta Totti: "Era il più chiacchierato a Roma. Ci conoscevamo e..."

TUTTOmercatoWEB.com

Nell'intervista rilasciata a Dazn, nel programma Legends Roads di Pierluigi Pardo, Alessandro Nesta ha parlato del suo rapporto con l'ex capitano della Roma Francesco Totti, che conosce da quando era piccolo. Di seguito le sue parole.

"Totti? Lo sapevano tutti che sarebbe arrivato in Serie A, già quando aveva dieci anni. Qua a Roma si sapeva già, era il più chiacchierato. Il secondo invece era Di Vaio, faceva trenta gol all'anno. Con Totti ho un bellissimo rapporto, giocavamo contro quando lui stava nella Lodigiani e io già alla Lazio a 8/9 anni. C'era 'sto 10, biondino...".

"E poi i nostri genitori si conoscevano, stavamo sempre contro. La città poi un po' ti divide, a volte pretende che tu sia contro perché gli piace. Ma noi abbiamo sempre avuto l'intelligenza di rispettarci. Questa città è così. Ma si vede anche nell'ultima uscita della Lazio: se la Roma prende Mourinho, tu devi prendere Sarri".