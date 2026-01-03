Calciomercato | Valeri: "Lazio? È la mia fede, ma ora penso al Parma"
03.01.2026 18:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Dopo il pareggio contro il Sassuolo, il terzino del Parma Emanuele Valeri è intervenuto in conferenza stampa. Oltre a parlare della gara, il difensore di Cuesta ha parlato anche di mercato.
Nelle ultime settimane, infatti, è stato accostato alla Lazio, squadra di cui è tifoso da sempre. Di seguito le sue parole.
"Lazio? Io penso al Parma per ora, sono qui e penso a dare il 100%. Normale che facciano piacere, è la mia fede, ma non mi lascio distrarre perché sono solo voci".
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.