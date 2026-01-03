Fiorentina, problemi per Solomon: slitta l’esordio. E con la Lazio…
La Fiorentina ha messo a segno il primo colpo di mercato in questa finestra invernale, con la speraza che possa contribuire al cambiamento di rotta. La Viola è in piena crisi, fanalino di coda della classifica e necessita di una svolta per poter risollevare le sorti della stagione.
In questi il club giorni ha accolto Manor Solomon, arrivato dal Tottenham. Vanoli sperava di poterlo utilizzare si da subito contro la Cremonese ma qualcosa è andato storto e il suo debutto è slittato. Come riporta Tuttosport, manca ancora il transfer per il suo acquisto (prestito con diritto di riscatto) e per questo non può essere a disposizione del tecnico.
Se tutto dovesse andare a buon fine, l'israeliano dovrebbe fare il suo esordio in Serie A nel match contro la Lazio, in programma mercoledì all'Olimpico. Calcio d'inizio ore 20:45.
