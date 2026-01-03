Lazio, i tifosi salutano Castellanos: i messaggi social

Il 2026 in casa Lazio è iniziato con la cessione di Castellanos. L’argentino ha lasciato Formello per iniziare una nuova avventura a Londra con la maglia del West Ham, il trasferimento è avvenuto nel giro di pochi giorni e ieri ha messo piede per l’ultima volta al centro sportivo per prendere le sue cose e salutare i compagni.

In queste, l’attaccante ha ricevuto anche l’abbraccio virtuale dei tifosi. Tanti i messaggi lasciati sotto il suo ultimo post: “Ciao taty grazie di tutto hai onorato la maglia della Lazio. Buona fortuna”, “CIAO TATY”, “buona fortuna taty”, “Sei stato una spina nel fianco per chiunque,chi ha indossato la nostra maglia merita rispetto,prima e dopo ,tanti cari auguri Taty”, “Buona fortuna taty”.

