Lazio, Pedro svela: "Il ritiro si avvicina. Per il futuro deciderò se..."

Nell'intervista rilasciata da Pedro ai microfoni di FourFourTwo, l'attaccante della Lazio ha parlato della fine della sua carriera e di cosa farà dopo il ritiro. Ancora non ha preso una decisione. Di seguito le sue dichiarazioni in merito.

"Non riesco a immaginarmi in nessun altro mondo che non sia il calcio, anche se non so ancora in quale ruolo. Per ora, voglio solo continuare a segnare. La mia longevità? Non c'è altro segreto se non lavorare sodo ogni giorno, rimanendo umili, motivati e desiderosi di raggiungere traguardi, per lasciare il mio segno alla Lazio come ho fatto in altri club".

"Ritiro? Mi passa per la mente a causa della mia età. È la vita e sfortunatamente si sta avvicinando. Quando arriverà il momento, cercherò di accettarlo nel miglior modo possibile, ma per ora cerco di non pensarci troppo e mi concentro sul godermi ogni allenamento e ogni partita. Continuerò a dedicarmi al calcio giocato con la stessa passione di sempre. Il futuro? Sono aperto a studiare e probabilmente seguirò i corsi da allenatore. Quando mi ritirerò, avrò più tempo per analizzare, guardare e capire se mi vedo più in panchina o in un ufficio come direttore sportivo".