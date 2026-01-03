Lazio, Nesta svela: "Voglio andare in Curva Nord a vedere un derby"
Nell'intervista rilasciata a Dazn, nel programma Legends Roads di Pierluigi Pardo, Alessandro Nesta è tornato a parlare di tutta la sua carriera, con un lungo passaggio soprattutto sulla Lazio.
In particolare ha svelato di voler andare in Curva Nord a vedere un derby, magari anche insieme a suo figlio. Di seguito le sue dichiarazioni.
"In Curva Nord a vedere un derby? Sì, ci andrei. Magari entro un po' coperto, ma solo per il mio carattere. Ci porto pure mio figlio, prima o poi lo faccio. Mio figlio è un grande tifoso del Chelsea, visto che è cresciuto in America".
