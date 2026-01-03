Senegal, Dia: "Non importa chi gioca, ci sosteniamo a vicenda e..."
03.01.2026 16:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Il Senegal si prepara ad affrontare gli ottavi di finale della Coppa d'Africa contro il Sudan. Alla vigilia della partita, l'attaccante della Lazio Boulaye Dia ha parlato in conferenza stampa. Di seguito le sue parole.
"Gli ottavi contro il Sudan? Queste sono partite decisive: dobbiamo vincere, altrimenti torniamo a casa. Dobbiamo rimanere concentrati e impegnarci al massimo per vincere questa gara. Siamo qui per la squadra e per il gruppo. Non importa chi scende in campo, ci sosteniamo a vicenda".
"Se l'allenatore mi darà l'opportunità di giocare, darò tutto per fare del mio meglio. Koulibaly squalificato? È il nostro capitano, una roccia in difesa, ma abbiamo le qualità per sostituirlo. Non ci sarà, quindi dobbiamo adattarci".
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.