Calciomercato Lazio | Maldini, c'è anche il Genoa: la situazione
03.01.2026 20:15 di Andrea Castellano
Si decide il futuro di Daniel Maldini. Il trequartista dell'Atalanta sta trovando poco spazio con Palladino e a gennaio può partire anche in prestito, nonostante al momento sia assente Lookman perché impegnato in Coppa d'Africa.
Su di lui ci sono sia la Juventus che la Lazio: piace molto al diesse biancoceleste Fabiani, se n'era parlato nei giorni scorsi anche in relazione al possibile acquisto a zero di Insigne.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, però, in corsa sarebbe anche il Genoa, che lascerà partire Venturino in prestito al Monza. Per questo i rossoblù si sono interessati alla situazione: da capire, però, se l'Atalanta lo lascerà andare.
