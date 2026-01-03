Lazio, Punzi svela: "Serra sarà convocato contro il Napoli"
03.01.2026 17:50 di Christian Gugliotta
Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel al termine della sfida tra Lazio Primavera e Fiorentina, il tecnico Francesco Punzi ha commentato il pareggio maturato al Fersini.
Analizzando la sfida, l'allenatore ha esaltato il settore giovanile biancoceleste, rivelando che Federico Serra, attaccante classe 2006, sarà convocato da Sarri per la sfida contro il Napoli. Queste le sue parole:
"Non possiamo che essere soddisfatti dell'ultimo periodo, ma la strada è talmente lunga che dobbiamo continuare a lavorare e migliorarci. Abbiamo una grande soddisfazione che domani anche Federico Serra farà parte della convocazione della Prima Squadra. Un segno evidente che il settore giovanile della Lazio è in crescita".
