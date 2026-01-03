NEWS | Colpi di pistola contro il fratello di Pisacane, allenatore del Cagliari
03.01.2026 19:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Sono ore difficili per l’allenatore del Cagliari Fabio Pisacane dopo che il fratello Gianluca è stato aggredito da parte di tre persone nella notte ai Quartieri Spagnoli a Napoli. L’episodio si è verificato in vico Lungo Teatro Nuovo a pochi passi da alcuni locali che rimangono aperti fino a tardi. L'uomo è stato colpito alle gambe da due colpi di pistola, mentre era in compagnia del padre Andrea... <<< PISACANE >>>
