Calciomercato Lazio | Stassin e Madjo per l'attacco: i dettagli
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Due nuove candidature per l'attacco biancoceleste. Dopo la partenza di Castellanos verso Londra, la Lazio sta cercando di convincere Raspadori a sposare la causa laziale. Se dovesse fare altre scelte, allora la strategia della Lazio cambierebbe.
Il ruolo della punta è importante, non si può acquistare un sostituto tanto per farlo. Se non dovesse arrivare Raspadori, quindi, l'aqcuisto di un centravanti titolare sarebbe rimandato a giugno. Ma la Lazio vuole guardare anche al futuro e Sarri non si opporrebbe all'idea.
Infatti, come riporta l'edizione odierna de Il Messaggero, la Lazio potrebbe scegliere di affiancare a Noslin e Dia un profilo giovane da far crescere. Tra i vari profili monitorati ci sono due giovani punte dalla Francia: si tratta di Lucas Stassin del Saint-Etienne e Brian Djomeni Madjo del Metz.