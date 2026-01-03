Lazio-Napoli, il tifo organizzato sulla coreografia: "Sarà innovativa!" - VIDEO

Il tifo organizzato, ai microfoni di Radio Laziale, ha presentato la coreografia che verrà fatta prima del fischio d'inizio tra Lazio e Napoli

Uno spettacolo unico, ma complesso. Il tifo organizzato della Lazio si lancia verso un ulteriore step, fa un altro passo in avanti nella realizzazione delle coreografie. La partita tra Lazio e Napoli di domenica 4 gennaio, ore 12.30, sarà l'occasione per far parlare ancora di sé, per far ammirare i tifosi biancocelesti in tutto il mondo. Per farlo, però, sarà necessaria la collaborazione di tutti i tifosi che saranno presenti allo Stadio Olimpico, come dettagliatamente spiegato da due membri del tifo organizzato, intervenuti ai microfoini di Radio Laziale durante la rubrica 'Matchday'.

LE INDICAZIONI - "E' importantissimo ascoltare quel che verrà detto ai megafoni e leggere il volantino dove ci sarà scritto quel che sarà fatto. Sarà ancora una volta una coreografia complessa e particolare, un altro step in avanti. Si svolgerà in più fasi. Bisogna essere molto attenti: non entrate ubriachi, none ntrate all'ultimo secondo, non vi spostate di posto, cercate di collaborare perché è una cosa bella, innovativa, divertente e che farà parlare. Mi raccomando venite a Ponte Milvio per la raccolta giocattoli per l'Ospedale di Latina, poi non vi trattenete troppo e cercate di entrare il prima possibile".

SCIARPE - "Il discorso sciarpa è fondamentale. Serve che tutti la abbiano, la utilizzino. E' necessario che i tifosi siano attivi nel seguire le indicazioni. Verranno fatti i soliti cori, ma con tempistiche diversi. Sciarpa rigorosamente al collo!".