La Juve sì, la Lazio no: Collu, due valutazioni diverse per lo stesso rigore

03.01.2026 19:45 di  Andrea Castellano  Twitter:    vedi letture
La Juve sì, la Lazio no: Collu, due valutazioni diverse per lo stesso rigore
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

Due pesi e due misure. Questa volta la star è Collu. Nello straordinario mondo degli arbitri, ecco l'ennesimo esempio di due valutazioni diverse per la stessa azione. Con la Juventus, a Torino, nessun dubbio; con la Lazio, a San Siro, tutto buono. 

JUVENTUS - LECCE - Parliamo di Juventus - Lecce. Sul tiro di David al volo, Kaba tocca il pallone in area con il braccio largo. Collu, che inizialmente assegna l'angolo, viene richiamato dal Var e concede in fretta e furia il penalty ai bianconeri. La spiegazione che dà ai giocatori giallorossi è chiarissima: la palla va verso la porta, quindi è fallo e rigore (poi sbagliato proprio da David).

MILAN - LAZIO - Collu però non era dello stesso pensiero qualche settimana fa, a San Siro, in occasione del tocco di braccio di Pavlovic in Milan - Lazio. In quel caso il difensore rossonero aveva deviato il colpo di testa di Romagnoli diretto verso lo specchio della porta: l'arbitro non aveva considerato il fatto che la palla stesse andando verso Maignan, negando il penalty ai biancocelesti addirittura per un fallo (inesistente) di Marusic. 

Andrea Castellano
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.