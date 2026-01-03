FORMELLO - Lazio, per Sarri un dubbio e un ritorno simbolico: c'è Rovella!

Fonte: Carlo Roscito - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - Un solo ballottaggio di formazione, tutte le altre scelte sono praticamente fatte. Il dubbio è in attacco tra Isaksen e Cancellieri, il danese prova il sorpasso e a rivivere una partita contro il Napoli come quelle della scorsa stagione. Decisione sul filo, per la prima volta in stagione i due si sfidano in condizione, finora si sono sempre dati il cambio in infermeria. Zaccagni titolare sulla fascia opposta, la cessione di Castellanos porterà alla conferma (già probabile a prescindere) di Noslin al centro del tridente. In panchina ci sarà il baby Serra, attaccante 2006 della Primavera.

A centrocampo torneranno i due squalificati di Udine: Guendouzi e Basic salvo sorprese si riprenderanno le maglie ai lati di Cataldi. Vecino e Belahyane verso la panchina, stesso discorso per Rovella, che con qualche allenamento in gruppo ha strappato una convocazione simbolica. Non è ancora in condizione di giocare, ci vorrà tempo per la riatletizzazione. Dietro non si tocca la linea delle ultime due partite: Marusic e Pellegrini terzini, al centro la coppia Gila-Romagnoli. Out Patric, fermato da una lesione muscolare.

PROBABILE FORMAZIONE (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Isaksen, Noslin, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Provstgaard, Tavares, Belahyane, Rovella, Vecino, Pedro, Cancellieri, Serra. All. Sarri.

