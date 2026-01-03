Nesta: "La Lazio è la mia infanzia. Gli idoli e la squadra del -9..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Nell'intervista rilasciata a Dazn, nel programma Legends Roads di Pierluigi Pardo, Alessandro Nesta ha raccontato il suo rapporto con la Lazio da quando era un piccolo tifoso fino agli inizi della sua carriera. Di seguito le sue parole.

“Mio padre era malato della Lazio, un tifoso assurdo. La Lazio per me è tante cose, ma ho un ricordo: per me la domenica si andava alla partita e poi all'Olimpico con un panino. Fuori dallo stadio giocavamo a calcio con il caffé Borghetti. La Lazio è l'infanzia, è la mia famiglia".

"I miei idoli? Io sono nato con Monelli, Poli, Acerbis, Pin, Gregucci... La Lazio del -9, con lo spareggio a Napoli e bomber Fiorini, io facevo il raccattapalle nel giorno del suo gol".