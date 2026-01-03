Lazio - Napoli, l'Olimpico promette spettacolo: il dato sui biglietti venduti

Mancano poco più di ventiquattro ore alla sfida tra Lazio e Napoli, valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A. Sarri incontrerà il suo passato, ma soprattutto un Conte che ha fame e voglia avvicinare il Milan, scattato a +4 dai partenopei e al primo posto in classifica.

La Lazio, invece, cerca il riscatto dopo il doppio pareggio contro Cremonese e Udinese con cui ha concluso l'anno. L'obiettivo è quello di iniziare il 2026 regalando una vittoria di prestigio per dare uno slancio in classifica e una soddisfazione importanti ai propri tifosi.

Lo Stadio Olimpico si riempie in vista della partita e prepara una cornice di quelle dalle grandi occasioni. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, sono 14.000 i biglietti venduti fino ad oggi, per un totale di 44.000 spettatori. Il dato è destinato a salire ulteriormente nelle prossime ore.