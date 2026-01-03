Fabbian spiega: "Sono concentrato sul Bologna, è la mia favola"

TUTTOmercatoWEB.com

In una lunga intervista ai microfoni de Il Resto del Carlino (pubblicata il 2 gennaio 2026, ndr.), il centrocampista del Bologna Giovanni Fabbian ha parlato della sua carriera, del suo futuro e della stagione attuale. Per gennaio, la Lazio lo segue ed è pronta a fare un'offerta alla società rossoblù. Di seguito le sue parole.

"Dove arriva il Bologna? Spero il più lontano possibile, ma non voglio fissare dei traguardi. Le 100 presenze? Quando ci arriverò sarà un motivo d’orgoglio: vorrà dire che qui ho ricevuto tanto ma che qualcosa ho anche dato. La Nazionale? E’ stata una bella emozione, a settembre, la prima convocazione in nazionale maggiore (con il ct Gattuso, ndr). Tutti sognano l’azzurro, ma in primis per me adesso viene il Bologna".

"L'Inter? Ho fatto quattro anni di settore giovanile, che hanno dato un’impronta importante al calciatore che sono oggi. Il possibile riscatto di ques'estate? Qui giorni li ho vissuti al mare ed ero molto tranquillo. La Coppa Italia? Io la chiamerei una favola. Quando ripensavo a quella notte, specie nei primi giorni, faticavo a credere che avessimo davvero vinto la Coppa Italia. Nell’immediatezza del momento non ti rendi conto dell’impresa che hai fatto"