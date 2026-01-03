Lazio, chi è Rodrigo Ribeiro: il talento opaco dello Sporting pronto a brillare

Il mondo del calcio è pieno di promesse non mantenute, grandi talenti che, dopo aver incantato muovendo i primi passi della loro carriera, per un motivo o per un altro si sono persi, fallendo al momento del salto nel calcio che conta. Ci sono, poi, giovani che aspettano solamente l'occasione giusta, gioiellini opachi, pronti a brillare una volta trovata la propria dimensione. La sua non l'ha ancora trovata Rodrigo Ribeiro, classe 2005 dello Sporting Lisbona finito nei radar della Lazio che, dopo qualche prestito sfortunato, attende ancora la consacrazione definitiva.

PREDESTINATO - Centravanti strutturato ma molto agile, Ribeiro è sempre stato considerato un grande prospetto in patria, tanto da essere inserito nella lista “Next Generation” dei sessanta migliori talenti nati nel 2005, redatta dal quotidiano inglese The Guardian. Arrivato ai Leões nel 2017, dopo la trafila nel vivaio biancoverde e le chiamate nelle selezioni giovanili del Portogallo, arriva a esordire in Prima Squadra nel 2022, subentrando sotto la guida di Ruben Amorim in una sfida di Champions League pareggiata 0-0 contro il Manchester United. Su di lui, lo Sporting ha sempre avuto un occhio di riguardo, facendogli subito sottoscrivere un contratto da professionista fino al 2028, con l'inserimento di una clausola da 80 milioni di euro a testimonianza del suo reale potenziale.

I PRESTITI - Dopo tre stagioni passate nella squadra B con qualche presenza sporadica in Prima Squadra, arriva la prima occasione di mostrare le sue qualità altrove, quando nel gennaio 2024 lascia il Portogallo per giocare in prestito al Nottingham Forrest in Premier League. I sei mesi in Inghilterra sono deludenti e Ribeiro colleziona appena 4 presenze, facendo ritorno allo Sporting a fine stagione. Qui viene nuovamente ceduto in prestito per farsi le ossa, stavolta all'AVS FS nella prima divisione portoghese, dove totalizza 23 presenze e appena un gol.

PRESENTE E FUTURO - Nella stagione in corso, Ribeiro sta ben figurando con lo Sporting B, con il quale ha un bottino di cinque reti realizzate in 10 apparizioni. Nel calcio dei grandi, però, continua a vedersi ben poco, avendo accumulato appena tre gettoni con la Prima Squadra, di cui nemmeno uno in campionato. Puntando su di lui per l'attacco, la Lazio andrebbe a scommettere su un suo exploit. Il talento c'è ed è indiscutibile, ma in questi casi risulta veramente complicato pronosticare se riuscirà finalmente ad affermarsi o se si tratterà solamente dell'ennesima meteora. Ribeiro aspetta un'altra chance per provare a brillare e chissà che non possa provare a farlo con il biancoceleste addosso.