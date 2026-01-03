Calciomercato Lazio | Occhi in Portogallo: piace Ribeiro dello Sporting
CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Si è conclusa l'avventura del Taty Castellanos in biancoceleste. L'attaccante argentino è a Londra, pronto a iniziare questa nuova avventura da nuovo centravanti del West Ham. La Lazio adesso è alla ricerca di un sostituto, ma non è facile operare a gennaio.
I nomi principali e più graditi a Sarri sono Raspadori e Oyarzabal, entrambi opzioni complicate per motivi diversi. Per questo, la Lazio si guarda intorno e cerca profili adatti che possano anche rappresentare un investimento rivolto al futuro.
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, la Lazio avrebbe messo gli occhi su Rodrigo Ribeiro, centravanti classe 2005 dello Sporting Lisbona. In particolare, Ribeiro gioca in Segunda Division nella squadra B del club portoghese e ha siglato 6 gol in 10 partite disputate.