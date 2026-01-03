Calciomercato Lazio | Lazzari in uscita? Ci prova il Sassuolo: le ultime
RASSEGNA STAMPA - Si lavora sui terzini. Non solo centrocampo e attacco, la Lazio si interessa anche al mercato degli esterni arretrati. Soprattutto a sinistra, con la possibile cessione di Nuno Tavares, la società biancoceleste sta cercando un accordo con Pedraza del Villarreal.
Arriverebbe a parametro zero a fine stagione, difficile che si possa anticipare immediatamente il suo trasferimento. Ma non c'è solo l'ex Arsenal che potrebbe lasciare la Capitale: alcuni cambi, infatti, si potranno fare anche sulla fascia destra.
Come riportato dall'edizione odierna de La Repubblica, Lazzari sarebbe finito nel mirino del Sassuolo. Da capire se i neroverdi ci proveranno già in questa sessione di mercato, a gennaio, o se direttamente in estate. L'ex Spal ha il contratto in scadenza a giugno 2027, non è escluso che possa partire prima.