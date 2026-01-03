Napoli, Conte punta sui fedelissimi: contro la Lazio torna Spinazzola

Gli azzurri hanno una lunga lista indisponibili ma puntano su Neres e Hojlund, veri trascinatori della squadra di Conte

RASSEGNA STAMPA - Il Napoli ha ripreso ieri gli allenamenti a Castel Volturno, è tornato in campo oggi per la rifinitura e domani, alle 12.30 all’Olimpico, farà il suo debutto ufficiale nel nuovo anno contro la Lazio.

Antonio Conte si affida alle sue certezze, ritrovate e consolidate tra Riyadh e Cremona. Il finale di 2025 ha regalato al Napoli tre vittorie consecutive senza subire gol, la conquista della Supercoppa e le prestazioni decisive di Neres e Hojlund, oggi uomini simbolo della squadra. Al loro fianco sarà confermato Elmas, elemento fondamentale per equilibrio e lavoro nelle due fasi.

La formazione, riporta il Corriere dello Sport, è praticamente definita. In porta spazio a Milinkovic-Savic; difesa a tre con Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus; sugli esterni Politano e Spinazzola; in mezzo al campo Lobotka e McTominay. Davanti il tridente dei recenti successi, con Neres ed Elmas alle spalle di Rasmus Hojlund.

Resta lungo l’elenco degli indisponibili: Anguissa, Gilmour, De Bruyne e Lukaku sono ancora fuori. Da valutare fino all’ultimo, invece, le condizioni di Beukema, Meret e Olivera.