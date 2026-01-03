Provedel, la certezza della Lazio: obiettivo continuità nel 2026

Il portiere non ha saltato nemmeno un minuto nel 2025 e punta allo stesso rendimento nell'anno appena iniziato
03.01.2026 11:15 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
RASSEGNA STAMPA - Il 2025 della Lazio si è chiuso all’insegna di una certezza: Ivan Provedel. Il portiere biancoceleste è l’unico giocatore della rosa a non aver saltato neanche un minuto in Serie A e si è ripreso il ruolo di titolare indiscusso, diventando il punto di riferimento della squadra di Maurizio Sarri.

I numeri raccontano una stagione di altissimo livello: come sottolinea il Corriere dello Sport, Provedel è il primo portiere del campionato per clean sheet (9) e vanta la miglior percentuale di parate della Serie A (84,2%), con 7,73 gol evitati rispetto a quelli attesi. Un rendimento che lo colloca anche tra i migliori in Europa, confermando il suo peso specifico nelle prestazioni della Lazio.

La solidità difensiva dei biancocelesti si fonda proprio sulla sua affidabilità, tecnica e mentale. Sapere di poter contare su un portiere decisivo nei momenti chiave permette alla squadra di restare compatta anche sotto pressione. Contro il Napoli, campione d’Italia e terzo miglior attacco del campionato, il livello dell’esame si alza, ma la Lazio si affida ancora a Provedel, diventato il vero termometro della squadra.

