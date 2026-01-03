Lazio, si tenta la cessione di Gigot: la situazione è complicata

Il difensore francese, riscattato a giugno, è finito fuori dai radar e pesa sul bilancio
03.01.2026 11:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, si tenta la cessione di Gigot: la situazione è complicata
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Dai primi allenamenti con Sarri all’infortunio, fino all’esclusione dalla lista e all’operazione alla caviglia: Samuel Gigot è progressivamente finito fuori dai radar. Il difensore francese è ancora sotto contratto con la Lazio, che lo ha riscattato a giugno, ma oggi si trova fuori rosa e in attesa di una sistemazione.

Gennaio doveva rappresentare l’occasione giusta per trovare una nuova squadra, ma il mercato ha aperto solo ieri e la situazione resta complicata. Come riprota il Corriere dello Sport, tra gli obiettivi del club c’è infatti la cessione di Gigot, frenata però dalla lunga inattività: il centrale non gioca da mesi, un fattore che rende difficile piazzarlo dopo l’esclusione e l’intervento chirurgico.

Il giocatore sperava in un ritorno in Francia o di poter valutare soluzioni in Arabia Saudita, ma il rischio concreto è quello di restare fermo fino a giugno, con la Lazio costretta a farsi carico dell’intero stipendio. Anche dal punto di vista economico il caso pesa sul bilancio: il riscatto complessivo ammonta a 4,2 milioni di euro, tra i 500 mila versati per il prestito, un’ulteriore rata da 500 mila e i 3,2 milioni del riscatto finale.

La società punta a recuperare almeno parte dell’investimento, se non già a gennaio allora nella prossima estate. Gigot ha 32 anni ed è legato alla Lazio fino al 2027: tra un anno potrà accordarsi liberamente con altri club, motivo per cui a Formello si lavora per risolvere la questione molto prima.

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.