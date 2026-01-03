Lazio, si tenta la cessione di Gigot: la situazione è complicata
RASSEGNA STAMPA - Dai primi allenamenti con Sarri all’infortunio, fino all’esclusione dalla lista e all’operazione alla caviglia: Samuel Gigot è progressivamente finito fuori dai radar. Il difensore francese è ancora sotto contratto con la Lazio, che lo ha riscattato a giugno, ma oggi si trova fuori rosa e in attesa di una sistemazione.
Gennaio doveva rappresentare l’occasione giusta per trovare una nuova squadra, ma il mercato ha aperto solo ieri e la situazione resta complicata. Come riprota il Corriere dello Sport, tra gli obiettivi del club c’è infatti la cessione di Gigot, frenata però dalla lunga inattività: il centrale non gioca da mesi, un fattore che rende difficile piazzarlo dopo l’esclusione e l’intervento chirurgico.
Il giocatore sperava in un ritorno in Francia o di poter valutare soluzioni in Arabia Saudita, ma il rischio concreto è quello di restare fermo fino a giugno, con la Lazio costretta a farsi carico dell’intero stipendio. Anche dal punto di vista economico il caso pesa sul bilancio: il riscatto complessivo ammonta a 4,2 milioni di euro, tra i 500 mila versati per il prestito, un’ulteriore rata da 500 mila e i 3,2 milioni del riscatto finale.
La società punta a recuperare almeno parte dell’investimento, se non già a gennaio allora nella prossima estate. Gigot ha 32 anni ed è legato alla Lazio fino al 2027: tra un anno potrà accordarsi liberamente con altri club, motivo per cui a Formello si lavora per risolvere la questione molto prima.